Es oficial: Jennifer Lopez y Alex Rodríguez terminan su relación

Una noticia inesperada fue la que recibieron los fans de Jennifer Lopez y Alex Rodríguez tras darse a conocer la noticia del fin de su relación tras cuatro años juntos. La revista People confirmó la noticia. donde fuentes cercanas a la pareja comentaron que la crisis se produjo hace meses.

Una de las fuentes señala que "Han estado en crisis durante casi tres meses. Han estado tratando de mantener la calma para los niños, pero todos sabían que no iba a funcionar. Iban a comprar una mega mansión juntos y eso no sucedió, una vez que se retiraron del trato, todos sus amigos aquí en Miami lo sabían".

Sobre en momento en que iniciaron los problemas de la pareja, otra fuente le señaló a People, que la pandemia y el encierro les hizo darse cuenta lo distintos que eran ya que estaban forzados a pasar bastante tiempo juntos, lo que no había ocurrido previo a la crisis sanitaria.

"Comenzaron a tener problemas durante el encierro. Hicieron terapia juntos. Realmente trabajaron en su relación". señaló otra fuente.

Sobre la primera cancelación de la fecha para la boda, Jlo indicó anteriormente que "Habíamos planeado lo que realmente, realmente queríamos hacer, no sé si seremos capaces de recrear eso. Lo cancelamos, y desde entonces no hemos hablado realmente de eso. no hay prisa ", le dijo López a Elle en enero. Y poco después, para la edición de marzo de 2021 de Allure, López explicó que la terapia fue realmente útil para ella y Rodríguez.

Actualmente López ha estado en República Dominicana filmando la nueva comedia romántica Shotgun Wedding junto al actor Josh Duhamel (quien reemplaza a Armie Hammer), mientras que Rodríguez ha pasado la mayor parte de su tiempo en Miami.

La noticia la dio a conocer Page Six el día viernes, sin embargo ni Jlo ni A-Rod han confirmado la noticia. Rodríguez subió una su cuenta de Instagram una fotografía de él solo en un Yate, pero no ha señalado nada respecto a su separación de la estrella latina.

Jlo publicó una compilación de vídeos de ella riendo señalando "Encuentra un motivo para reír hoy, les envió amor a todos".