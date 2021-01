JLO se quiebra durante presentación de año nuevo al reflexionar sobre el 2020: "Perdimos a demasiados"

La puertorriqueña Jennifer Lopez aprovechó un momento de su actuación de Rockin 'Eve de Año Nuevo para abordar el tumultuoso y trágico año que tuvo el mundo en 2020. Al dirigirse a su audiencia desde el escenario de Times Square en la ciudad de Nueva York, la cantante se sintió abrumada por un momento al hablar sobre cómo "perdimos demasiados" por COVID-19.

"El 2020 casi ha terminado. ¡Lo logramos! Lo logramos", exclamó López, a pocos minutos del final del año. Luego reflexionó sobre el comienzo del año, "tuve una de las actuaciones más importantes de mi vida con miles de personas" (se refiere al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que co-encabezó con Shakira en Florida). "Pero esta noche vamos a hacer las cosas un poco diferente".

"Este año nos enseña ... si nos enseñó algo, nos enseñó a estar agradecidos por lo que tenemos y a apreciar cada momento", continuó. "Perdimos demasiados, demasiados, para dar un momento por sentado". Haciendo referencia a la letra de su canción de 1999, "Waiting For Tonight", López agregó: "Esta noche vamos a vivir, nos va a encantar y vamos a bailar de nuevo. Y vamos a sigue soñando. Hace veinte años, canté esta canción. Nunca la necesitamos más que esta noche ".

El presidente electo Joe Biden, quien jurará como presidente de los Estados Unidos en solo 20 días, también hablo durante las festividades enttregando un mensaje de esperanza. "Soy más optimista que nunca sobre las posibilidades de Estados Unidos" , le dijo al presentador Ryan Seacrest. "Estoy absolutamente seguro, confiado, de que volveremos y volveremos más fuertes que antes", agregó.

López cantó versiones de su nuevo sencillo "In the Morning" y también "Dream On" de Aerosmith.