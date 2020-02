Más de un millón de "me gusta" por hora: JLo revoluciona internet al mostrarse "relajada y recargada"

Una presencia realmente imponente en internet fue lo que logró Jennifer Lopez este domingo, al revolucionar a sus seguidores en las redes sociales e incluso a quienes no la siguen, con una despampanante imagen que publicó.

La cantante aparece de frente a un espejo, con bikini blanco y ella misma apretando el obturador de su celular para capturar el momento.

"Relajada y recarcaga", rezaba el mensaje que acompañó la publicación que en apenas tres horas logró más de 4,6 millones de "me gusta" en Instagram.

Para la quinta hora desde que la foto vio la luz en internet, los "likes" ralentizaron su aparición, aunque sin opacar el registro previo.

Eso sí, con casi 24 horas de vida digital, la publicación llegó hasta los casi 7,4 millones de "me gusta".

En Twitter, el entusiasmo tampoco fue menor, aunque claro, lo más evidente fue la creación de memes comparando el impresionante estado físico de JLo a sus 50 años frente al de los propios usuarios, además de gifs con reacciones de asombro.

Así se vieron algunas publicaciones:

Yyyy�� I don't know what to say ... 50 has never looked so good���� pic.twitter.com/ioY0d9WtiR