Como si fuese Jesucristo: Revelan otra imagen del Joker en el Snyder Cut de "Justice League"

Mientras Disney promueve la segunda serie de Marvel "The Falcon and the Winter Soldier", Warner Bros. está bombardeando la cabeza de los fanáticos con material del Snyder Cut de "Justice League". Y ahora reveló en particular una imagen en la que el Joker de Jared Leto luce nada menos que como Jesucristo, junto a otras capturas tras bambalinas de los actores involucrados en la producción.

Lo que pasó es que Zack Snyder le cedió a la revista Vanity Fair parte de sus registros personales del trabajo que ha hecho con actores como Leto, Gal Gadot, Ben Affleck y hasta Amber Heard, además de una captura grupal del equipo de DC Comics.

Pero sin duda la toma que más ha llamado la atención por lejos es el Príncipe Payaso del Crimen como el mesías católico, con pose de crucifixión y una corona de espinas en la cabeza.

En la película, Bruce Wayne, intentando hacer que el sacrificio de Superman valga la pena, busca alinear fuerzas con Diana Prince y así reunir a un equipo de meta humanos para proteger a la Tierra de una catástrofe de proporciones que se avecina.

Pero la tarea resultará ser más difícil de lo que el magnate imaginó, ya que cada uno de sus reclutas deberá enfrentar sus propios demonios del pasado, antes de trabajar en conjunto.

El Snyder Cut de "Justice League" se estrenará en los cines abiertos del mundo a la par con su debut en la plataforma de streaming HBO Max.