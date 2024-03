Tras su increíble sideshow realizado el pasado jueves en el Teatro Caupolicán, 30 Seconds to Mars se presentó en el primer día del Lollapalooza 2024 con un show que no dejó a todos contentos en el “Cenco Mall Stage”.

30 Seconds to Mars se despide de Chile con breve presentación en el Lollapalooza 2024

El show de los norteamericanos inició a las 18:45 horas y su tema de entrada fue “Up in the Air“, canción perteneciente al cuarto álbum de la banda y que prometía un gran show, gracias a la energía que mostró su vocalista, Jared Leto.

Lamentablemente la energía del también actor de Hollywood no fue suficiente para traspasarla al público, quienes por momentos se mostraban estáticos y silentes frente al show musical que estaban viendo.

La presentación continuó con otros grandes temas de la banda, nos referimos a “Kings and Queens“, primer sencillo de “This Is War“, 3° álbum de la banda y cuya canción homónima le siguió.

La jornada avanzaba de manera rápida y es así como llegamos a la cuarta canción de la jornada, se trata de “Walk on the wáter” que a la postre significaría la ¡mitad del show!, así es, porque para sorpresa de muchos Thirty Seconds to Mars en este Lollapalooza solo tocó ocho canciones, la mitad de lo mostrado en el Teatro Caupolicán, dejando fuera temas icónicos como “A beautiful lie” y “From yesterday”.

Tras esto vendría una de las primeras locuras de Jared Leto, quien permitió el ingreso de un pequeño puñado de fans al escenario para interpretar “Stuck”, sencillo del último disco de la banda, “It’s the End of the World But It’s a Beautiful Day” lanzando el pasado 2023. -Posteriomente repetirían esta fórmula en la última canción del show, Closer to the Edge-.

Las locuras no quedarían ahí y el también ganador del premio Óscar a mejor actor de reparto mostró una habilidad por la cual ha logrado incluso romper récords a nivel mundial, nos referimos a escalar. Así es, porque durante la interpretación de “The Kill” el cantante se subió a una estructura metálica del escenario, realizando la totalidad de la canción desde las alturas.

Tras este momentovendría “Attack” y la ya mencionada “Closer to the Edge” para poner fin a un show de manera anticipada, ya que, si bien la programación anunciaba un show de una hora, la actuación de los hermanos Leto alcanzó solamente los 45 minutos.