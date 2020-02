Jurado confirmado para FMS Internacional en Chile

Urban Roosters hizo oficial el jurado que será parte de la cuarta fecha de FMS Internacional en Chile. México tendrá a dos jueces y los demás países sólo uno.

Tink (FMS Argentina), Soen (FMS España), Basek (FMS Chile), Proof (FMS México) y Pime (FMS México) fueron los elegidos por la organización para dirimir a los ganadores de las batallas del 22 de febrero en el Teatro Caupolicán.

Cabe recordar que los enfrentamientos son: Acertijo vs Yoiker, El Menor vs Trueno, Dtoke vs Blon y Lobo Estepario contra Walls. Puedes conseguir los boletos del evento en el siguiente link.