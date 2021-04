Julio César Rodríguez al ministro de Educación: "Usted se transforma en un meme"

Julio Cesar Rodríguez tuvo una esclarecedora conversación con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, a propósito de la insistencia del secretario de Estado por volver a las clases presenciales, a pesar de que Chile está en el peak de la pandemia.

Mientras Figueroa insistía en que no se apresuró en convocar de vuelta a los estudiantes a las aulas, el animador de Contigo en la Mañana le explicó que no se trata sólo de tener diferencias de opiniones, sino que también de llegar a un acuerdo transversal sobre la medida.

Por eso, Rodríguez le indicó que "la máxima que usted acaba de decir es de todos. Todos lo apoyamos en eso, en lo que usted acaba de decir. Volver es súper importante. Si el tema está en cuándo se vuelve, cómo se vuelve, con qué medida de seguridad, ¿tienen los recursos? En época pre-escolar, el Ministerio le está entregando mascarillas a la Junji. ¿Los niños y párvulos que van a un colegio público tienen mascarilla? Seguramente en un privado tienen".

El ministro insistió en que "veámoslo en cuál es la realidad del país y cómo la hemos ido abordando y mejorando. Todo lo que les he apuntado apunta a sistemáticamente ir mejorando las condiciones para este retorno. Yo fui el primero en señalar que si las comunas caían en cuarentena, los colegios debían suspender sus clases".

"Hemos tenido movimientos de apoderados que nos piden abrir los recintos educacionales en cuarentena, les hemos dicho que no. Que no es conveniente, que tenemos que esperar que la situación sanitaria tenga una evolución distinta".

"Entonces, efectivamente, qué bueno escuchar que estamos todos de acuerdo. Y que bueno que hay una disposición total de generar ese trabajo", puntualizó.

Pero Julio César arremetió nuevamente: "ministro, es que estamos todos de acuerdo en que en algún momento hay que volver a clases y que las clases presenciales son lo mejor. Está el mundo de acuerdo, no sólo Chile. Pero tenemos que ponernos en otra cosa de acuerdo y en paz, es en qué momento, cómo volvemos, todos convocados".

"Porque el tema final, el objetivo final, no es que los niños vuelvan a clases; el objetivo final es que no hayan tantas muertes, el objetivo final que las familias no se enfermen, que los niños no sean vectores de contagio".

"¿Me entiende o no? Es más que su objetivo final. Porque usted al final se transforma en un meme. Siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, lo ponen en todos lados, con lo mismo y lo mismo. El tema es conciliar como país, el momento, el acuerdo, en virtud de lo que hay en la generalidad de esta pandemia", le recalcó una vez más a Figueroa.