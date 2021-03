"Acá hay contenido, allá hay solo humo": JC Rodríguez critica a los auspiciadores y le pega "un palo" a Martín Cárcamo

El periodista Julio César Rodríguez tuvo duras aunque graciosas palabras para las marcas que han declinado auspiciar su programa de Youtube "La Junta", por el hecho de que han fumado marihuana en cámara junto a los invitados, y de pasada le lanzó un contundente "palo" al rostro de Canal 13 Martín Cárcamo.

El conductor de "Contigo en la Mañana" hizo las polémicas declaraciones en medio de la conversación que tuvo con Flor de Rap hace una semana, pero este domingo la cuenta oficial de "La Junta" reflotó el video con los dichos, logrando alta viralización.

"Chile es un país súper particular, porque yo como animador de TV formal, de matinal de hecho... ¿Qué más formal que un matinal? Al hacer 'La junta' asumí varios riesgos y otras cosas que he hecho en mi vida, de las cuales no me voy a referir", puso sobre la mesa Rodríguez.

A eso añadió que "una de las fortalezas que tiene 'La Junta' es correr riesgo, ser vanguardista y estar un paso adelante".

“Nosotros fumarnos un pito, porque los artistas fuman en su mayoría y la gente en sus casas también, [eso] nos ha costado que las marcas se alejen", lanzó sorpresivamente Julio César.

Julio César Rodríguez en medio de la conversación con Flor de Rap, donde nuevamente fumó marihuana en su programa de Youtube "La Junta".

Entonces, recurriendo a su humor característico, Rodríguez comentó que "le decimos a las marcas de desodorantes, de pantalón, de calzoncillos que la gente que fuma marihuana igual se ponen calzoncillos y también usa zapatillas. Se lo decimos de corazón: la gente que se fuma un pitito en la casa, tiene su plan, su telefonito, usan su calzoncillo, su calcetín, su shortcito, se ponen su jockey, se toman una cerveza, un combinado, cocinan".

"¡Compran tallarines! -continuó entre risas- De hecho, los que más fuman, compran una cantidad de tallarines impresionante. Una cantidad de vienesas, de completos, impresionante".

"Entonces, me extraña que para el rubio estén todas y que para nosotros ninguna", fue el primer misil que soltó, dirigido particularmente al programa de Martín Cárcamo en Instagram, "Almorzando con el rubio".

Y luego, Julio César finalizó con una bomba, advirtiendo que: "Con una diferencia amigo de las marcas, que acá hay contenido, allá hay solo humo".