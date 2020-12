Fallece influencer de 24 años que luchaba contra la anorexia

Fue una insuficiencia cardíaca mientras viajaba por sus vacaciones lo que le puso punto final a la vida de la popular influencer alemana Josi Maria, quien apenas tenía 24 años.

La joven compartía diariamente actualizaciones de la lucha que estaba llevando en contra del trastorno alimenticio, misma razón que la tenía actualmente en un complejo estado de salud.

El momento de su deceso se produjo en pleno vuelo hacia la isla de Gran Canaria en España y, según reveló la madre de Josi, la figura de las redes sociales dejó de existir en los brazos del amigo que la acompañaba, tras desarrollar problemas circulatorios. Así sólo se quedó dormida y no despertó más.

Josi Maria creció en su popularidad después de que inició una cruzada en contra de la enfermedad que la aquejaba. En su perfil de Instagram compartía fotos y reflexiones que buscaban evitar que otras personas sufrieran el calvario que ella había tenido que enfrentar.

Apenas unos días antes de morir, Josi escribió: "No quiero ser una de las diez personas que mueren de anorexia".

Una de las imágenes publicadas por la influencer alemana Josi Maria, cuando ya luchaba contra la anorexia.

En junio pasado, había publicado una imagen en la que aparecía en medio de un gimnasio, resaltando que "no, no me tomo esta foto porque estoy orgullosa de mi apariencia".

"Y no, tampoco publico esto porque quiero motivar a otros para que se vean como yo. De hecho, sí, la razón por la que posteo esta foto es porque estoy en un viaje y quiero que me acompañen".

"Quiero compartir mis pensamientos y mostrar cómo estoy activamente luchando contra la anorexia. También quiero decir que no debemos ocultarnos a nosotros mismos, sin importar lo que pase, las enfermedades psicológicas que tenemos", puntualizó Josi Maria en ese entonces.

Estas fueron sus últimas publicaciones, cuando ya lucía con un aspecto mejorado, pero aún con signos del trastorno alimenticio en su cuerpo:

Si padeces el trastorno descrito en esta nota o conoces al alguien que lo padezca, existen diversas clínicas especializadas a las que se puede acudir para obtener ayuda y una guía sobre tratamiento a seguir para intentar resolverlo:

- Centro Aida de atención para desórdenes en adolescentes, adultos, niños y familia. Fono (56-2) 29538110

- Unidad de trastornos alimenticios del Hospital clínico de la Universidad Católica. Fono 2 2676 7000

- Centro Médico San Joaquín, Fono 2 2754 8800 (Atención mental clínica San Carlos de Apoquindo)