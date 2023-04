Un momento emotivo se vivió en el Teatro Teletón cuando Joseph Rivas subió al escenario y contó su historia. Tras su relato, el ahora conocido tik toker, ha tomado las riendas de su vida, y decidió crear una nueva ocupación que ha inspirado a la comunidad, como también a personas que se identifican con su testimonio. Descubre cuál es su nuevo trabajo a continuación.

¿Cuál es el nuevo e inspirador trabajo de Joseph Rivas?

En la actualidad, el joven se encuentra realizando diversas charlas motivacionales para jóvenes que poseen discapacidades, como también a todo quien, de cualquier edad que se sienta cómodo de escuchar a Joseph.

Todo comenzó cuando su representante le brindó la idea de realizar estas charlas. En ese momento sintió muchas dudas y miedo porque, “me imaginé que sería como una disertación frente a mucha gente”. Sin embargo, se dio el tiempo de reconocer que sería positivo que un adolescente compartiera su testimonio, sobre padecer, sin previo aviso, una inflamación cerebral que le genera espasmos involuntarios, de tal forma que le impide tener una vida cotidiana.

“Pensé porque no le doy no más si después se aprende porque aparte lo que quiero decir no es un guion, es la verdad con mensajes claros como no al bullyng, y que se puede salir de la soledad y de la depresión. Son cosas que yo me pasé, entonces no me es difícil expresarlas”, comentó en conversación con LUN.

Joseph, comentó que hace un mes se apropió del lema “si yo pude, tú también”. En el brief de presentación de sus charlas, se segmentan en “inspiración y propósito, superación personal, resiliencia, evitar intentos de suicidio y ver la vida positiva y desde otro enfoque”, se lee: “Su objetivo es llegar a fácilmente a los jóvenes, adolescentes que sufre depresión y no saben cómo enfrentar su vida”.

Un trabajo que ha sido recibido con todo el amor de quienes lo oyen, y el respeto que merece su historia.

Finalmente, en la emotiva entrevista, indicó que sí le gustaría estudiar pero que, "también espero viajar y llevar mis charlas a todo Chile y el mundo".