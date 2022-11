La Teletón comenzó oficialmente su edición 2022 en donde distintas personas se han subido al escenario del teatro Teletón para contar su historia y revelar cómo la institución los ha ayudado a mejorar su vida. Entre ellos, Joseph Rivas, conocido Tiktoker, quien emocionó al público con su testimonio.

La historia de Joseph Rivas

El joven, quien se bautizó como 'Chico eléctrico', comentó que antes de que su vida cambiara, siempre fue un joven alegre, con grandes grupos de amigos, deportista, muy activo. "Era como el popular por así decirlo".

En primero medio comenzó a tener temblores, los que indicó eran casi indetectables, sin embargo, luego esa condición fue empeorando. “Después todo mi cuerpo tenía un cortocircuito. Yo quedaba pegado como el Chavo del 8 cuando le daba la garrotera. No podía moverme, no podía hacer nada, los ojos se me iban; cuando intentaba hablar, solo balbuceaba”, aseveró.

Luego de que le realizaron una resonancia se reveló que su cerebro estaba inflamado, sin embargo, aún no tiene un diagnóstico. Los doctores le aseguraron que una vez que su cerebro se desinflame, volvería todo a la normalidad, pero no fue así y sus síntomas continuaron empeorando.

El joven quiso retomar su vida normal, pero al salir se sentía incómodo de las miradas de la gente, quienes no sabían y entendían por lo que estaba viviendo.

Cuando un médico le dijo que no había solución a su condición, lo hizo caer en una depresión, donde incluso pensó en quitarse la vida. “Le dije ‘mamá, voy a dar una vuelta’. Yo con la intención de acabar con todo. Iba mirando al sueldo, y vi algo azul y me encontré 10 lucas”, recordó.

“Puede parecer algo tonto, pero yo lo vi como una señal, que Dios me estaba mirando… y yo quería tener una señal y quería tener esperanza”, contó.

Ese billete que guarda como un amuleto desde aquel día, decidió donarlo a la Teletón. “Me dio esperanza, me dio para creer, el valor que tiene para mí es incondicional”.

Las redes sociales

Así nació su idea de compartir más de su vida a través de las plataformas de comunicación, en donde a través de TikTok entrega detalles de lo que está viviendo y visibiliza su condición.

"Voy a mostrar qué onda, para no seguir pasándola mal. El doctor me pidió un video para ver mis movimientos y yo subí ese video (a rrss) con harto miedo. Es impresionable el alcance que tuve".

"Quiero transmitir energía y humor en mis redes sociales", expresó el joven, que cuenta con más de 370 mil seguidores.

La Teletón

El joven ingresó a la fundación para poder tratar lo que le estaba pasando, pero revela que en un principio no estaba de acuerdo.

"Yo no quería entrar para nada. Tenía la idea en la cabeza de que esto un día iba a terminar. Tenía la idea de que era un lugar súper depresivo, pero cuando uno entra a Teletón es 'wow, es grande, super bonito, todos felices, todos jugando".

Allí realiza terapias que lo ayudan a superar sus miedos y cómo seguir con su vida. "Me ayuda muchísimo, pero muchísimo a llevar mi enfermedad y mi vida diaria”.