Una verdadera fiesta de la danza se transformó el Centro Cultural Gabriela Mistral, en el corazón de Santiago, con la Final Nacional de Red Bull Dance Your Style, certamen internacional de danza urbana que celebró su primera edición en tierras nacionales.

La misión era buscar al representante de Chile en la Final Internacional que en el mes de diciembre se toma Sudáfrica, y se resolvió entre 16 bailarines de la escena local, quienes se enfrentaron en batallas uno contra uno, en medio de la energía y los vítores de los asistentes. Una competencia que puso a prueba el talento de los bailarines en estilos de baile como locking, popping, waacking, house y hip hop.

Y de todos, ya está el mejor: José Monstarz (José Gonzalez) se convirtió en el primer campeón nacional de Red Bull Dance Your Style, por lo que representará a nuestro país en tierras africanas a final de año.

Su carrera se ha desarrollado al alero del grupo Monstarz Crew y comenzó en ell año 2012, desarrollando su talento junto a profesores a lo largo de Sudamérica, que lo ha llevado a ganar competencias en Chile, Brasil y Perú. En la Final Nacional de Red Bull Dance Your Style derrotó a Vivi RDF (Viviana Acuña), luego a Kuruf (Valentina Alarcón), en semifinales a uno de los favoritos, Nico Cancino y en la gran final, que incluso requirió una réplica después de tres entradas, a Jeanco (Jean Franco López).

“Me siento con una bomba de emociones que me llena el corazón. Llevo muchos años de baile, pero esta vez es distinto porque ahora voy por Chile. Esta semana tuve varios problemas físicos, pero decidí que eso no iba a sacarme de competencia y pude darlo todo en las 8 batallas. Me la jugaré por dar lo mejor en la Final Internacional”, dijo José Monstarz tras la final.