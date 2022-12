Jorge Valdivia no tardó en contestar al emplazamiento de Anita Alvarado, quien reveló un supuesto amorío con su hija Angie, después de una controversia pública con la ex mujer del Mago, Daniela Aránguiz.

El duro emplazamiento que hizo Anita Alvarado en contra de Jorge Valdivia y su ex mujer, Daniela Aránguiz, no quedó en la amenaza de la Geisha Chilena. El Mago no tardó en contestar a través de Instagram y le echó otro palo a la hoguera, con una nueva acusación hacia Angie Alvarado, con quien se le atribuyó un amorío.

Las redes sociales ardieron este domingo, cuando Anita Alvarado le contestó a Aránguiz, quien anteriormente había cuestionado su "dignidad" por su antigua ocupación de trabajadora sexual. En un video de Instagram, la Geisha acusó a Valdivia de haber estado enamorado de su hija Angie, y que incluso el padre del Mago lo apoyaba en la relación extramarital.

Pero al ex jugador de Colo Colo no le cayó bien tanta incriminación -la Geisha dijo que su hija era menor de edad durante el furtivo romance- y salió a contestar a través de las Historias de su cuenta oficial de Instagram. "Señora Alvarado: si tiene más, venga, que jamás en mi vida tuve miedo", toreó el ex seleccionado chileno.

Valdivia ocupó el meme de los niños africanos con un extenso jajajá y un trío de frases matadoras. "¿Un live para decir que yo iba a dejar a Daniela? Csm, a lo que llegamos. No hubiese podido dejar a Daniela por alguien que se acostó en un reality, señora Alvarado", fue la primera sentencia del ex Palmeiras.

Y luego se refirió al comentario de Anita Alvarado sobre el papel que cumplió el padre del Mago, Luis Valdivia, en el supuesto romance con la hija de la Geisha. "Eres un cochinón, algún beneficio querías para ti, te caché", agregó. Y finalmente, una crítica a la viralizada transmisión: "Me informan que fue bien malo el live, jajajá", completó.

Así las cosas, los próximos días serán claves para resolver esta comedia de dimes y diretes que se ha tomado las redes sociales y no parece amainar. Lo cierto es que difícilmente alguien saldrá ileso del escándalo que protagoniza el reconocido ex futbolista, su mujer, y una animadora permanente de la farándula en los últimos veinte años.