Joker, The Irishman, 1917 y Once Upon A Time in Hollywood se la juegan por llevarse las estatuillas en los Oscar 2020

Este domingo el Dolby Theatre de Los Ángeles será el escenario para la entrega de los premios Oscar, de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, y que concentra la atención de los fanáticos del séptimo arte.

Y es que este año la lista de películas nominadas está encabezada por la estremecedora Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix, más The Irishman, 1917 y Once Upon A Time In Hollywood. Por esto, el OSO de Coolbet está preparado para la entrega de premios más importante del cine mundial.

Mejor Película

Ford vs Ferrari, The Irishman, 1917, Marriage Story, Jojo Rabbit, Little Women, Once Upon A Time In… Hollywood, Joker y Parasite son las cintas que lucharán por el premio más codiciado de los Oscar. En la lista de favoritos, por la taquilla, está Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix, y que luchará por romper una tendencia: Desde 2004 ninguna de las 10 películas más vistas del año en que se estrenó ganó un Oscar (De hecho, la cinta quedó en el séptimo lugar del 2019).

El favorito del OSO de Coolbet para quedarse en esta categoría es 1917, cinta bélica que en los pasados premios Bafta se quedó con siete máscaras doradas, y que paga 1.55 veces lo que juegues. Pero ojo, otra sorpresa de la categoría puede venir desde Asia con Parasite –que paga 4.35 veces lo que apuestes en Coolbet- al quedarse con la Palma de Oro, Mejor reparto en los SAG y mejor película extranjera en los Globos de Oro y con 6 nominaciones de la Academia, incluyendo mejor dirección y película.

Mejor Actriz

Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Marriage Story), Saoirse Ronan (Little Women), Charlize Theron (Bombshell) y Renée Zellweger (Judy) son las actrices nominadas por la Academia para este premio.

La gran favorita para llevarse la estatuilla es Renee Zellweger (que paga 1.08 veces lo que juegues en Coolbet), y que marcaría su regreso triunfal a Hollywood. Tras un retiro casi obligado en 2010, la oriunda de Texas volvió a la pantalla en 2016, pero fue en 2019 cuando se luce en la interpretación de Judy Garland en la biopic Judy. De hecho, su labor le permitió ganar el Globo de Oro, el SAG, el premio de la crítica y el BAFTA. ¿Se le dará con el Oscar?

Mejor Actor

En otra de las categorías donde el OSO de Coolbet estará muy atento es a la de mejor actor, y que tiene en su lista de nominados a Joaquin Phoenix (Joker), Adam Driver (Marriage Story), Leonardo DiCaprio (Once Upon A Time in Hollywood), Jonathan Pryce (The Two Popes) y Antonio Banderas (Pain and Glory).

Y es que la interpretación del villano de Batman, Joker, de Joaquin Phoenix corre como el gran favorito de la noche del domingo, ya que Coolbet paga 1.03 veces lo que juegues. Pero al mismo tiempo hay otras leyendas del cine de los últimos tiempos: Leonardo DiCaprio quiere su segundo premio Oscar de su carrera como mejor actor, y si te la juegas por su papel en Once Upon A Time In Hollywood, paga 50.00 veces lo que apuestes. Al otro lado, un Antonio Banderas que se luce en Pain and Glory, y que paga 60.00 veces en Coolbet. ¿Habrá una sorpresa en esta categoría o la experiencia se impondrá?

Mejor Director

Si hay una categoría donde la pelea es ardua es en la de mejor director. Sam Mendes (1917), Bong Joon Ho (Parasite), Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood), Martin Scorsese (The Irishman) y Tood Phillips (Joker) son los nombres nominados para este premio.

La lucha en los favoritos se da entre la historia de ‘1917’, y la lucha de una familia que sobrevive en un semisótano de Seúl de Parasite, uno de los éxitos de taquilla de gran parte del mundo. El gran favorito es Sam Mendes, que en Coolbet paga 1.17. Pero si apuestas a la sorpresa surcoreana de Bong Joon Ho, paga 5.50 veces lo que juegues en Coolbet.

