Jojo Siwa presenta a su novia en redes sociales tras cumplir su primer mes juntas

La bailarina y ex integrante de Dance Moms presenta a su novia públicamente por primera vez a través de sus redes sociales, para celebrar su primer mes juntas.

"Después de ser mi mejor amiga durante más de un año, el 8 de enero de 2021 pude comenzar a llamar a esta humana excepcional mi novia ... ¡y desde entonces nunca he sido más!" comentó la influencer.

Luego continuó alabando a su pareja. "En serio, es la persona más amorosa, solidaria, feliz, protectora y la persona perfecta más hermosa del mundo. ¡Y puedo llamarla mía! ¡Feliz un mes para mi niña! Te amo más y más todos los días! " concluyó.

Siwa compartió tres fotos cariñosas de la pareja junto con un video de ellos cantando "As Long as You Love Me" de Justin Bieber. También compartió un video en TikTok de los dos abrazándose, subtitulándolo, "¡Lo hice! mi humano. Ha pasado 1 mes desde que mi mejor amiga me pidió que fuera su novia, y ha sido el mejor mes de mi vida. Me encantas"

La joven anunció que estaba en pareja hace algunas semanas cuando fue invitada al show de Jimmy Fallon. Donde señaló que "Tengo la novia más increíble, maravillosa, perfecta y hermosa del mundo. No es algo de lo que me avergüence, simplemente no la he mostrado públicamente todavía"

A fines de enero, luego de anunciar que era parte de la comunidad LGBT+, la bailarina realizó un live en Instagram en donde se sinceró con sus fans. "Personalmente, nunca, nunca, había sido tan feliz antes y se siente realmente increíble. Es tan, tan, tan increíble". señaló en aquella oportunidad.