Jojo Siwa revela que está en una relación y cuenta como su novia la ha ayudado a aceptarse

La bailarina que recientemente anunció ser parte de la comunidad LGBTQ + fue invitada al programa The Tonight Show, donde se refirió al momento en que decidió compartir con sus seguidores su orientación sexual y a la relación a distancia que mantiene con su novia.

La también cantante e influencer de 17 años le dijo al presentador Jimmy Fallon que actualmente está en una relación a larga distancia con "la novia más increíble, maravillosa, perfecta y hermosa del mundo". Sin identificarla por su nombre, explicó cómo su novia la ayudó a hablar abiertamente sobre su orientación sexual después de su colaboración con el colectivo de TikToker Pride House.

"No es algo de lo que me avergüence, simplemente es algo que no anunciaba públicamente aún", dijo. "Y siempre ha habido especulaciones, por supuesto, pero yo estaba como, 'Creo que esto va a anunciarlo". Entonces, una vez que los fanáticos comenzaron a adivinar, decidió burlarse de ellos un poco más, con un lip sync de labios para "Born This Way" de Lady Gaga.

Al día siguiente, mientras hablaba por teléfono con su novia, recordó una foto que tenía de su camiseta de "Mejor prima gay de todos el mundo", publicada en su historia de Instagram Close Friends una semana antes. "Ambas estábamos como, 'Técnicamente, todavía no lo he confirmado'", recordó la estrella de Dance Moms.

Señaló que “yo estaba como, 'Solo quiero publicar esta imagen en mi Historia', y ella fue muy alentadora. Ella estaba como, '¡Hazlo!' Y yo dije, 'Está bien', y lo hice". La respuesta fue abrumadoramente positiva. Siwa también reveló que está filmando un musical de Nickelodeon llamado The J Show basado en su vida inspirando a otros a ser ellos mismos. "Pero si perdí todo lo que creé por ser yo misma y por amar a quien quiero amar, no lo quiero", le dijo a Fallon. "Eso no es lo que quiero si no puedo amar a quien quiero amar".