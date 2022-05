Este miércoles la supermodelo y ex pareja de Johnny Deep, Kate Moss, subió al estrado de manera telemática en donde declaró en el juicio que actualmente tiene enfrentados al protagonista de Piratas del Caribe, con su ex esposa, la actriz de Aquaman, Amber Heard.

La reconocida modelo testificó a favor de Depp en donde aclaró un hecho que fue comentado durante la audiencia y que involucra un accidente que sufrió la modelo durante su relación con el actor.

Moss, quien vive en Inglaterra, se conectó de manera virtual para entregar su versión de los hechos en medio del juicio por difamación interpuesto por su ex pareja en contra de Heard. En su testimonio, la modelo señaló que el actor jamás la empujó de las escaleras y entregó detalles de lo sucedido.

Kate Moss y Johnny Deep fueron pareja durante los años 1994 y 1998, durante ese tiempo, en unas vacaciones en Jamaica, la actriz sufrió un accidente que causó una lesión en su espalda.

Su testimonio tiene por fin refutar lo señalado por la actriz de 'La Chica Danesa' en donde señaló que se acordó de la modelo cuando ella y su hermana Whitney tuvieron un altercado con Depp cerca de unas escaleras, señalando que en ese momento se acordó del rumor de que el actor estuvo involucrado en el accidente de Moss.

"En mi mente inmediatamente pensé en Kate Moss y las escaleras", señaló en su testimonio Heard.

¿Qué declaró Kate Moss en el juicio de Johnny Depp vs. Amber Heard?

"Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo, había habido una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda", dijo Moss.

"Grité porque no sabía qué me había pasado y tenía dolor y él vino corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica", agregó.

El abogado del actor le preguntó a la supermodelo si él lo había empujado por las escaleras durante su relación, a lo que Moss contestó: "No. Nunca me empujó, pateó ni me tiró por las escaleras".

Johnny Depp demandó a su ex esposa, la actriz Amber Heard por 50 millones de dólares, debido al artículo de opinión escrito por ella y publicado por el Washington Post durante el 2018, en donde hablaba de violencia física sufrida durante la relación.

Por su parte, Heard contrademandó a Depp por un monto de 100 millones de dólares, afirmando que el abogado del actor, al calificar su denuncia como una farsa, la difamó y tuvo consecuencias en su trabajo.