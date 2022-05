Seis semanas de juicio cuenta Johnny Depp enfrentado a su ex esposa Amber Heard, por eso durante el fin de semana en la previa a la revelación de la sentencia, el actor decidió romper con su rutina legal para aparecer en medio de un show en vivo, acompañando a Jeff Beck, en el Reino Unido.

Depp marcó presencia como el invitado principal en el último concierto de su gran amigo en la localidad de Sheffield, esto en medio del receso en el litigio por el fin de semana largo del Día de los Caídos (Memorial Day), en Estados Unidos.

Con 77 años de existencia, Jeff Beck es un reconocido músico inglés, conocido por haber formado parte de la banda The Yardbirds, junto a Eric Clapton y Jimmy Page. Pero también forjó su carrera gracias a colaboraciones con artistas como Rod Stewart, Stevie Wonder, ZZ Top, Morrissey, Mick Jagger, Bon Jovi, Diana Ross, entre otros.

Beck y Depp hicieron sobre la canción Isolation, de John Lennon, una composición sobre el miedo a la soledad y de cómo este es la causa de una gran cantidad de los problemas del mundo.

Además, hay registros de la misma velada, en que ambos artistas también hicieron What’s Going On de Marvin Gaye y de Little Wing de Jimmi Hendrix.

En tanto, los fanáticos que le han entregado su apoyo a través del enfrentamiento en tribunales, manifestaron su satisfacción por ver al actor volver a hacer lo que más le gusta: tocar música.

En tanto, esta semana debería conocerse el veredicto del juicio por difamación que lo ha tenido enfrentado a la actriz de Aquaman.