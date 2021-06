¡Imparable! Hiroyuki Sanada se suma a John Wick 4

El reconocido actor Hiroyuki Sanada se convirtió en la más reciente adición en el elenco de John Wick 4, la más reciente entrega en la franquicia de acción protagonizada por Keanu Reeves.

El director de la película, Chad Stahelski, resaltó que "habiendo admirado por tanto tiempo a Hiroyuki como un actor de acción e intérprete, estoy emocionado y honrado de darle la bienvenida a la familia de John Wick".

El papel que tendrá Sanada en la ficción aún se mantiene bajo secreto. Lo que sí está claro es que se unirá a un nutrido listado de actores que ya han confirmado su participación en la película, como Donnie Yen, Rina Sawayama y Shamier Anderson, además de Reeves.

Hiroyuki Sanada es un hombre de papeles secundarios, pero con eso puede decir que ha estado en reconocidas producciones hollywoodenses recientes como Army of the dead, de Zack Snyder, y en la nueva adaptación del videojuego Mortal Kombat interpretó a nada menos que Scorpion. Pero también cuenta apariciones en The Ring, Avengers: Endgame y The Wolverine (2003), además de series como Westworld, Helix y Lost.

En tanto, se reencontrará en el set con Keanu Reeves a 8 años desde su última colaboración, luego de que trabajaron juntos en 47 Ronin: La leyenda del samurái.

John Wick 4 tiene su estreno agendado para el 27 de mayo de 2022.