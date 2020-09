John Boyega arrasa con Disney por despreocuparse de su personaje en "Star Wars"

El actor británico John Boyega sacó toda su artillería pesada para disparar contra Disney, por dejar de lado a su personaje de "Finn" y otros representantes de la diversidad cultural, en la más reciente trilogía de "Star Wars".

Aparte del rol que jugó él en la franquicia, Boyega también hizo referencias en sus cuestionamientos a los pobres tratamientos que le dieron a los personajes de de Oscar Isaac, Kelly Marie Tran y Naomi Ackie.

"Lo que diría a Disney es que no traiga a un personaje negro, publicite que son mucho más importantes en la franquicia de lo que son y luego los aparte a un lado. No es bueno. Lo diré directamente", lanzó en primera instancia en declaraciones a la edición inglesa de la revista GQ.

Luego recalcó que "ellos sabían qué hacer con Daisy Ridley y con Adam Driver. Sabían qué hacer con esa gente, pero cuándo tiene que ver con Kelly Marie Tran o con John Boyega, que les jodan. ¿Qué quieren que digamos?".

Sus lamentos incluso fueron más allá y cuestionaron las vivencias completas que tuvo al realizar la histori que cierra la saga de Skywalker.

Por eso planteó que "lo que quieren que digamos es que 'he disfrutado formando parte de esto, fue una gran experiencia'. No, no, no. Aceptaré el trato cuando sea una gran experiencia".

"Ellos dieron todos los matices a Adam Driver y Daisy Ridley. Seamos sinceros. Daisy lo sabe. Adam lo sabe. Todos lo saben. No estoy descubriendo nada", finalizó.