Jesy Nelson | ¿Qué es el blackfishing y por qué se critica a la ex Little Mix?

Una situación totalmente inesperada han debido enfrentar estos últimos días los fanáticos de Little Mix, luego de que saliera a la luz un supuesto conflicto entre Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards y Jade Thirwall, actuales integrantes de la agrupación británica, y Jesy Nelson, ex miembro de la banda.

Para poner en contexto, Jesy decidió abandonar Little Mix para enfocarse en su salud mental en diciembre de 2020, luego de permanecer casi 10 años en la agrupación. Pese a ser una noticia negativa y shockeante, los fans de la banda no estaban sorprendidos, ya que Nelson había mostrado su descontento en “Odd One Out”, un documental que retrata el impacto del cyberbullying en la vida de la artista.

Aunque la decisión resultó agria para muchos, los fanáticos de Little Mix entendieron y decidieron apoyar a la cantante en su nuevo camino. Pero las cosas dieron un giro inesperado en los últimos días y ahora gran parte de los mixers se posicionan contra Nelson tras un conflicto que incluye racismo, blackfishing y a Nicki Minaj.



¿Qué es el blackfishing y por qué se critica a Jesy Nelson?

Hace unos días Jesy Nelson lanzó su primer material como solista.“Boyz” es la primera canción en solitario de la artista, en la que colabora con Nicki Minaj. Sin embargo, la recepción no fue tan positiva como se esperaba, ya que se acusó a la ex Little Mix de hacer blackfishing y perpetuar los estereotipos hacia la comunidad negra.

El terminó “blackfishing” surgió hace unos años en Twitter, cuando la periodista Wanna Thompson dijo notar que algunas celebridades e influencers blancas se disfrazaban de mujeres negras en redes sociales.

"Blackfishing es cuando las figuras públicas blancas, personas influyentes y similares hacen todo lo que está a su alcance para parecer negras (…) bronceándose excesivamente la piel en un intento de lograr ambigüedad y usando peinados o tendencias de ropa que han sido pioneras en las mujeres negras", explicó la comunicadora.

Los críticos describen el blackfishing como una forma de “blackface”, asegurando que crea una paradoja peligrosa al celebrar la belleza y la estética negra, pero solo cuando lo destacan las personas blancas.

Jesy Nelson aseguró que no era consciente de las acusaciones y que su intención nunca ha sido actuar en contra de la comunidad negra. Pero el escándalo no termina ahí, porque Nicki Minaj salió en defensa de la cantante y en el camino pasó a llevar a Leigh-Anne Pinnock, luego de que esta última diera “me gusta” publicaciones en que se hace notar el blackfishing de Nelson, el cual vendría ocurriendo desde hace años, pero que tomó relevancia con el estreno de su single.

En un live de Instagram de Nelson y Minaj, la rapera acusó a Pinnock de envidiar a Jesy y la llamó “payasa” por querer corregirla ahora que es solista y no durante los 10 años que fueron compañeras de banda.

Los comentarios de Minaj generaron rechazo en los fans de Little Mix, quienes volcaron todo su apoyo a Leigh-Anne y mostraron total rechazo a Jesy, que solo atinó a reír mientras la rapera hablaban en contra de quien alguna vez fue su amiga.

Por ahora, las integrantes de Little Mix no se han referido oficialmente a la situación, pero mostraron su postura tras dejar de seguir al mismo tiempo a Nelson en Instagram. Además, prontamente estrenarán su nueva canción “Cut u off”, que aunque no se ha confirmado, podría estar dirigida a Jesy Nelson.

Los conflictos de banda tras la partida de uno de sus integrantes no es nada nuevo. Cabe recordar que situaciones similares ocurrieron hace poco tiempo cuando Zayn decidió dejar One Direaction o cuando Camila Cabello abanonó Fith Harmony.



Reacción de los fans en redes sociales