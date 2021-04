Imitador de Barry White en "Yo Soy" habla sobre los inconvenientes que tiene por el maquillaje que debe usar

El imitador de Barry White en Yo Soy, Fernando Carrillo, habló acerca de los problemas que ha tenido para representar al dos veces ganador del Grammy.

En conversación con TiempoX, Carrillo comentó lo complejo que ha sido la caracterización física. “Hay un puro tema que ha sido potente con el maquillaje y me han significado varias cosas no tan a favor en el programa, que tiene que ver con el 'blackface'”, reveló en la entrevista.

Barry White es un cantante afroamericano, por lo que Carrillo al caracterizarlo debe usar maquillaje que marque la tonalidad de su piel. El término blackface hace referencia al maquillarse para representar a una persona negra.

Carrillo lleva más de diez años interpretando a artista y señaló que anteriormente “me maquillaba mucho más oscuro que en el programa, y cuando nos invitan, me dicen que el único pero que tiene Barry White es el color de piel, porque Chilevisión es un canal de dueños norteamericanos y está super mal visto el 'blackface'”.

Asimismo, agregó que “justo está lo de George Floyd, por ende, la instrucción es que no podía hacerse y ningún participante puede pintarse negro, y a mí de alguna forma me enmorenan, pero me pintan un poco más claro y eso me ha jugado super en contra”.

Señaló que la situación le ha traído problemas a su presencia online, “en el área de redes no he estado en ninguna publicación del Instagram de Chilevisión, es como si yo no participara, para el canal de YouTube tampoco. Y me ha tocado que en la página no han subido mi presentación”. concluyó comentando.