Jenna Fischer revela por qué fue despedida de la serie de Matt Leblanc "Man with a Plan"

Jenna Fischer reveló que tuvo la posibilidad de trabajar en la serie de Matt Leblanc, estrella de Friends, tras el fin de The Office, sim embargo hubo un importante detalle que se lo impidió.

En el último episodio de su podcast Office Ladies, la actriz dijo que fue despedida después de filmar un piloto de Man with a Plan porque las audiencias de prueba se asociaron estrechamente a ella y a Matt LeBlanc con sus respectivos personajes en The Office y Friends y "no creían que Pam se casaría con Joey".

Fischer, quien interpretó a Pam Beesly en The Office durante las nueve temporadas de la serie qeu finalizó el 2013, recordó que los ejecutivos de la cadena inicialmente querían "más escenas" con ella cuando fue elegida como la esposa de LeBlanc en la pantalla, pero cambiaron de opinión después de mostrar el episodio piloto a un grupo focal.

"Dijeron: esta es una cita literal, dijeron: 'No creo que Pam se casaría con Joey. La química no funciona entre estos dos'", le dijo Fischer a su copresentadora de Office Ladies, Angela Kinsey. "Esa fue la respuesta que recibieron".

"¿Solo podían verte como Pam y Joey?" preguntó Kinsey, quien interpretó a Angela Martin en The Office.

"Sí", respondió Fischer. "Así que no les funcionó que nos casáramos y tuviéramos una familia".

Según Fischer, se enteró de que el programa seguía adelante sin ella días después que viajará a Nueva York para ver si la serie era seleccionada.

"Lo primero que dije fue: '¿No van a escoger a Hombre con un plan?'", Recordó Fischer después de recibir una llamada de sus representantes. "Y ellos dijeron, 'Es peor que eso, cariño'. Y yo estaba como, '¿Qué es peor que eso?' Dijeron: 'Lo van a recoger, pero sin ti'. Y yo estaba como, 'Guau, supongo que desempacaré mi maleta' ".

Man with a Plan duró cuatro temporadas, de 2016 a 2020 en CBS, con Liza Snyder en el que papel que originalmente era para Fischer.