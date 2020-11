Jean Philippe compara a Pamela Díaz con Kim Kardashian y ella cuestiona si debe terminar la relación

Mientras Pamela Díaz se toma con humor cada una de sus andanzas con Jean Philippe Cretton, él ha sacado toda una faceta de romántico que irradia desde su Instagram, publicando fotos con "La Fiera", incluso la llegó a comparar con Kim Kardashian. Ella, en tanto, nuevamente se cuestiona la relación.

Un vínculo que ya va a contar un año de existencia, según se ha deslizado, y que resiste todos los embates del mediático romance, desde que se destapó en la previa a su viaje juntos al Caribe.

Desde entonces, cada uno se ha dedicado a sus rutinas diarias para luego encontrar nuevos momentos que compartir juntos. Mientras Cretton cumple con sus desafíos laborales, Díaz se la pasa compartiendo con sus hijos, en salones de belleza y gimnasios; todo para posteriomente "carretear" juntos.

Y Jean Philippe se ha encargado de inmortalizar algunos de esos momentos, como el que compartió este martes con una imagen sobre la que indicó: "Muchas gracias @kimkardashian por regalarme unos segundos de tu tiempo e inmortalizar este momento".

Cretton así conquistó más de 81 mil "me gusta" dedicados a la más reciente captura en la que aparecen juntos.

Pamela Díaz por su lado se despertó bajoneada este martes porque se desveló la noche previa, por lo mismo intentó hacerse el ánimo para cumplir con su rutina de ejercicios, pero al mismo tiempo recordó la mala suerte clímatica que tuvo en sus vacaciones.

"Sabí que no puedo entrenar así", admite Pamela. "Mi cuerpo está débil. Más encima me puse a jugar a las burbujitas, un juego, en la noche. Sé que no tengo que prender el teléfono".

"¡Lo prendes! ¡Lo prendes, Pamela Díaz!", se reprende a sí misma en sus historias de Instagram.

"Ya pus, people, pásenlo bien igual. Les tiré súper buena onda. Disfruten la vida, people. Pásenlo bien igual. Hoy es hoy. Necesito vacaciones pero con sol. Le dije a Jean Philippe que viera el Tiempo, por la cresta".

"Por eso estoy así, estresá. ¿Cómo una va de vacaciones una semana y los siete días con lluvia? P*ta la hueá, oh. Ay, people, no sé si debería terminar con él", se cuestionó una vez más.

Pamela Díaz con "el cuerpo débil" en sus historia de Instagram.