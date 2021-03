Revelan supuesta identidad del padre del bebé que espera Javiera Acevedo

Fue en medio de la edición de este domingo del programa de Instagram "Que te lo digo" que los periodistas Sergio Rojas y Hugo Valencia revelaron la identidad del padre del bebé que está esperando la modelo y actriz Javiera Acevedo.

"Ustedes saben que Javiera Acevedo está embarazada, está a punto de parir, tiene como ocho meses. Ella lo contó. De quien en sí nunca ha hablado es sobre quién es el papá de la guagua, su pareja", partió diciendo Valencia.

Rojas entonces contó que "yo hablé con ella, le dije 'queremos mostrar cuál es la identidad del papá de la guagua'. Ella me dijo que 'en realidad, no tenía ninguna intención de hablar del papá de la guagua, porque le daba lata por la familia principalmente de él'".

"Yo me enteré que la persona que es el papá de la guagua no ha sido muy activo en esta pasada, principalmente por eso ha enfrentado ella el embarazo", añadió.

De acuerdo con la información que maneja Rojas, ellos ya no estarían juntos como pareja y que por eso ha abrazado en solitario su rol de madre, por eso "ella muestra tanto el embarazo, muestra su guatita, muestra cómo lo está viviendo, cómo lo está haciendo. Entiendo que él pertenece a un sector bastante acomodado de la capital. Es un niño que le encanta mucho el deporte, el skate, el surf, el body board, incluso él sería parte del directorio de una empresa donde venden cosas que tienen que ver con el mundo deportivo".

"Por eso me dice que ella no ha querido hablar, básicamente, por protegerlo a él, a su familia (...) Lo que yo no tengo claro es si él le ha contado a todo el mundo que es el papá de la guagua. Eso no lo tengo muy claro", continuó.

"¿Es Federico, no?", le preguntó Hugo en un momento, ante lo que Rojas terminó revelando que el nombre del papá de la guagua de Javiera Acevedo supuestamente sería Federico Mekis. "Es una persona bastante guapa. De hecho, yo le decía a la Javiera que por lo menos la guagua va a salir súper bonita, porque ella es muy bonita y él es muy bonito, así que por lo menos tenemos un 80% asegurado de que el bebé va a ser maravilloso", aportó Rojas.

"Él se dedica al rubro deportivo, pertenece a una empresa que vende estos productos, él es muy muy guapo, pero entiendo que no ha sido parte muy activa", recalcó el también panelista de "Me Late".