"Falta caleta y tengo la mansa guata": Javiera Acevedo cuenta detalles de sus ocho meses de embarazo

La actriz y modelo Javiera Acevedo contó detalles del embarazo con el que ya lleva esperando ocho meses a su primer hijo, quien será bautizado como Kai.

Acevedo se sinceró en una conversación con Cristián de la Fuente, en el programa de Instagram “Desayuno con Velvet”.

“Yo amo la soledad. He sido muy feliz, dentro de todo, de poder visitar a mis papás y todas esas cosas. Me gusta mucho la calma. He admirado mucho el poder tener tranquilidad. Como que lo he valorado un montón. Estar en paz, en calma, con mis perros, en mi casa”, partió contando Acevedo.

Javiera también reveló que “tengo fecha el 13 de mayo. Falta caleta y tengo la mansa guata”.

Esto porque “tengo ocho [meses]. Es que son 40 semanas. Finalmente como que uno tiene la guagua cuando tiene como diez meses, porque son 40 semanas. Pero finalmente las guaguas pueden partir de los nueve, que es la semana 36, y de ahí para adelante. Yo tengo 32”.

Toda su experiencia de gestación ha sido durante la crisis sanitaria, “100%, en la mitad de la pandemia, como cuando se estaban quitando las medidas de confinamiento recién”.

Según explicó, Kai, el nombre que escogió para su retoño “significa mar, océano, en hawaiano. Y en polinésico me dijeron que significaba comida, como kai-kai. Y ahí una historia de kai-kai”.

“Y tiene que ver mucho conmigo la comida. Qué heavy el tema de la comida”, advirtió.

Esto para explicar que “todo gira en torno a la comida en mi vida. No encuentro la razón de existir si no es con la rica comida a mi alrededor. Vibro con la comida. ‘Javiera, a tomar desayuno, almorzar, a comer’. Y digo ‘ya’. Más me importa la comida que las personas parece…”.