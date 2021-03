"Es exquisito estar acompañada" Javiera Acevedo y Titi Aguayo hablan sobre su larga amistad

Javiera Acevedo y Tití Aguayo se sinceran acerca de su longeva amistad de décadas y además comentan como ha sido compartir el embarazo con una amiga.

Las figuras televisivas hablaron con Las Últimas Noticias sobre la importancia que tiene la relación entre ambas en sus vidas y como se han apoyado en esta nueva etapa de sus vidas.

Acerca de como se conocieron Javiera Acevedo indica que "Ambas hacíamos pruebas de calce de jeans, así nos ganábamos nuestros pesos. Éramos las modelos de cierta talla para explicarlo de alguna forma. Desfilábamos y nos probábamos varios pantalones para que revisaran los bolsillos, el cierre, todo esos detalles".

Sobre como ha sido estar embarazadas juntas, la actriz señala que "Genial y muy, pero muy entretenido. Igual han sido embarazos bien distintos. Para mí ha sido una maravilla. Me siento muy afortunada, porque nunca me he sentido mal, con suerte he conocido la acidez. He estado más tranquila porque no tengo más hijos, ni soy esclava del trabajo".

A lo que Titi Aguayo respondió que "Nos hemos enviado fotos de las guatas y hacemos harto Facetime, Hace cinco años pasé por el mismo proceso con Isidora Urrejola, porque también nos embarazamos al mismo tiempo. Es exquisito estar acompañada de una amiga que esta viviendo lo mismo que tú".

Acerca de su larga amistad, Javiera Acevedo señala que "la titi es demasiada buena amiga. Es súper preocupada y nunca te dice que no, siempre está dispuesta a ayudar. (...) es muy generosa. Es como tener un hada madrina; ella siempre quiere verte brillar".

Aguayo indicó que "lo que más valoro de la Javi es su naturalidad, su espontaneidad y que es súper de verdad, es decir, de esas amigas que siempre te dicen lo que piensan. Siempre tira buena onda, porque ella también anda siempre alegre: a todo le ve el lado bueno y es súper honesta". comentó.