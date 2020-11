Fue sin querer: Daniela Palavecino se equivoca y cuenta embarazo de Titi Aguayo

La actriz Daniela Palavecino y la modelo Titi Aguayo estaban conversando a través de Instagram Live cuando la influencer sin saberlo cometió contó el secreto. Mientras Aguayo iba a buscar a su hija, la ex participante de “MasterChef Celebrity” le comentó a quienes veían la transmisión que su amiga estaba esperando un bebé.

“La Titi nos trae una nueva princesa para los videos. Está embarazada, tiene tres meses y medio de embarazo, y se va a llamar Sofía”, dijo en vivo. Titi aguayo quedo impactada y le respondió "mi seguidores no saben, pero ahora ya es un poco tarde". Palavecino no podía creer la situación "¡¿Que?! no lo habías contado?! Jesucristo"

Había metido la pata (…) Se puede retroceder y deshacer. No sabíamos dice la gente. Perdón, pero cómo no me dices antes, yo pensé que era full sabido”, explicó Daniela Palavecino. Aguayo solo rio y le dijo "tienes que hacer un meme"

Debido a la metida de patas de su amiga, Titi Aguayo publicó la noticia en sus redes sociales comentando en la publicación “nos sacamos varias fotos buscando una perfecta... pero @dani_palavecino se nos adelantó́ y subiremos las que teníamos no más para contarles que vamos a ser 4. Se viene Sofia Desenzan”, comentó la mujer en Instagram.