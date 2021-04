Jane Fonda confiesa que enfrentó a un oso que ingresó a su casa para proteger a su pequeño nieto

La estrella del cine. Jane Fonda, estuvo presente en un nuevo capítulo del late de Jimmy Fallon "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", donde la actriz de Grace & Frankie reveló una increíble anécdota: Un oso entró a su hogar en medio de la noche.

En una de las sección del programa Fallon le preguntó cuál ha sido el pero invitado indeseado que ha tenido, a lo que la dos veces ganadora del Oscar señaló: "Tuve al peor invitado no deseado en mi habitación, mi nieto tenía cerca de tres meses, estábamos en una cabaña pequeña cerca de Nuevo México, en un rancho que tengo, estaba acostada y sentí un ruido extraño en la esquina, como un rasguño a la puerta, me levanto y voy hacia el living, me giro y mi golden retriever viene corriendo y llorando", comenzó señalando la intérprete.

'"¿Qué es esto?' y whoo, ¡había un oso! justo en el medio de mi pequeña habitación, dirigiéndose directamente hacia la cuna de nieto, pero supe lo que tenía que hacer".

"Lo besaste", interrumpe Kimmel.

"Abro la puerta del baño y (grita fuertemente)", causando la risa del conductor, luego la cinco veces ganadora del Globo de Oro comentó que: "el oso orinó en mi alfombra vintage. luego se dio vuelta y se sentó. gruñí de nuevo y salió por la puerta".

Asimismo, reveló que después de eso el oso no sé fue, si no que se ubicó en otra parte. "Luego se sentó,.. había un hoyo en la puerta de tela por donde entró, y lo empuje y cerré la puerta de vidrio", detalló la actriz sobre el terrorífico comento.