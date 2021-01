Iván "Potro" Cabrera cuenta por qué él y su polola tienen cuentas en Tinder: "Me gustaría ampliar mi círculo"

El ex chico Yingo habló sobre porque él y su pareja, Antonella Muñoz, se hicieron cuentas en la aplicación de citas, Tinder.

Esto luego de que a través de redes sociales se compartieran capturas de pantalla de los famosos nacionales en la aplicación y saliera "el Potro".

En conversación con LUN, Cabrera contó que se mudo a Viña del Mar para estar más cerca de sus hijos, pero que en la ciudad no tiene amigos.

“A pesar de que he pasado todos mis veranos aquí, mis amigos ya no viven acá. En el condominio tenemos dos amigos, Juan Pablo y Eva, y ellos nos recomendaron Tinder, ya que habían encontrado un montón de experiencias y que no era solo para pillar algo casual“, señaló el bailarín.

Tras eso decidieron junto a su pareja usar la app. “Nos metimos a Tinder para ver qué onda y si algo no nos parece nos salimos y chao. Yo no entendía nada e iba moviendo perfiles de chiquillas al lado derecho, sin entender que eso era era hacer match. Hice cinco“, reveló.

También señaló que le explica a gente que le habla los motivos por el que esta en el sitio. “Digo que me gustaría ampliar mi círculo, encontrar gente simpática para salir a comer y tomar algo. A todos les explico altiro que tengo polola, que ella también tiene Tinder, que no es para hacerme el lindo, y que no andamos buscando una tercera persona. Con algunos de las que hablamos ya nos seguimos en redes sociales y estamos planeando salir cuando se pueda”, aseguró.

Sobre su pareja el ex Rojo dijo: “Tengo una relación con una persona maravillosa. Llevamos poco más de un año pololeando, es mi polola, amante, psicóloga, amiga, cómplice, compañera de entrenamientos”.