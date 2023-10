Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 llegaron con todo esta semana a Chile y tras la inauguración de este viernes, varias disciplinas por día se toman la agenda. Pero el deporte no es lo único que están valorando los chilenos, sino que en las últimas horas la idea de descargar Tinder se volvió viral.

Esto porque, todo en tono de humor por supuesto, en Twitter empezó a masificar la idea de que sería bueno ocupar la aplicación en Cerrillos, más específicamente en la Villa Santiago 2023 de los Panamericanos o “Villa Olímpica” donde cientos de deportistas jóvenes y con todo el entusiasmo de conocer lo mejor de Chile se están alojando.

Y es que mientras muchos quieren hacer patria viendo las competencias o asistiendo a las diferentes sedes deportivas; otros quieren aprovechar para encontrar el amor o conocer a quien podría ser su pareja ideal y que las condiciones geográficas se lo impidieron hasta ahora.

Tinder, el “verdadero cambio cultural” de Santiago 2023

El amor y las ganas de conocer afloran con esto de los eventos internacionales, y es que ya es conocido que en diferentes eventos deportivos por el mundo las aplicaciones de citas toman su lugar para conocerse mejor entre ciudadanos locales y deportistas.

Y Santiago 2023 no es la excepción, ya que varios saltaron con la idea o avisaron que instalar Tinder en las cercanías de Cerrillos podría ser lo mejor que les pase en el día.

De hecho varios comentarios de chilenas y chilenos llamando a descargar la app han causado bastante risa o su buen like, sobre todo para las personas solteras con ganas de servir de guía turístico para los extranjeros.

Revisa las mejores reacciones en Twitter:

¿Qué es Tinder y cómo descargarla?

Tuvimos que investigar para entender qué es esto a lo que ustedes le llaman Tinder, ante el desconocimiento completo de esta aplicación y para qué sirve.

Tras horas de poder entender y conocer este tal Tinder, te podemos contar para quienes no la conozcan o hagan que no la conocen, es una aplicación de citas, encuentros o para conocer gente por redes sociales.

El chiste de esta aplicación es que puedes ver diferentes perfiles según tus gustos e intentar hacer “match” con quien te llame la atención con personas de un rango de edad y con cierta cercanía del lugar donde vives. Si ambas personas se hicieron match, Tinder te avisará y abrirá el chat para que puedas conocer y conversar con esta persona.

En caso de que uno de los dos no le de like al otro, no se podrán poner en contacto. Aunque muchos de todas maneras dejan su Instagram en el perfil y otros tienen la opción de contratar el servicio “Gold” de Tinder, donde pueden comunicarse con alguien sin necesariamente hacer match.

Para descargar Tinder debes ir a la store de tu smartphone y puedes instalarla gratuitamente. Debes llenar con tus datos y fotos y comenzar a buscar tu match. Claro que también existe una versión pagada donde tiene varias facilidades, como cambiar el lugar donde buscas a alguien (como Cerrillos, sector Villa Olímpica por ejemplo).

¿Cuánto duran los Juegos Panamericanos Santiago 2023?

Los Juegos serán hasta el próximo 5 de noviembre, último día de competencias y donde se realizará la ceremonia de cierre. Aunque a medida de que vayan terminando algunas disciplinas, los deportistas irán dejando Chile.