Iván "Potro" Cabrera vuelve a referirse a la relación de su ex esposa embarazada de su mejor amigo: "No son culpables de haber sentido esto"

Tras un largo tiempo ausente de la pantalla, Iván "Potro" Cabrera reapareció en cámara al ser invitado a "Buenos Días a Todos". En la oportunidad, se refirió nuevamente a la relación que mantiene su ex esposa Tiffany Magrini con su "mejor amigo", con quien espera un hijo.

"Cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida. Cada uno toma sus decisiones, importando nada lo que piense el otro. Y es fundamental lo que dije en un comienzo, que mientras los niños estén bien… Mis hijos siempre han sido mi prioridad, desde el momento uno son lo más importante para mí, es mi máxima expresión de amor", comentó en un principio Cabrera.

En relación a sus declaraciones en LUN, cuando se expuso el polémico suceso, el bailarín indicó que "traté de ser lo más prudente posible, traté de no decir más allá de lo que no correspondía y creo que fue eso".

"Luego vino otra nota posterior de mi ex mujer, donde ella también expuso sus puntos, habló y quedó claro. Después de eso ya no me quería referir más al tema y enfocarme en mis hijos", añadió.

Por los dos hijos que tienen en común, Cabrera y Magrini continúan vinculados, eso sí, "preocupados de hacer bien las cosas, de que todo quede legalizado, siempre en pro de los niños. Eso es fundamental, nunca en pro de perjudicar al otro. Porque perjudicar al otro significa inevitablemente perjudicar a tus hijos".

Su conclusión final fue relativamente positiva. De hecho, Cabrera destacó que "siento que hay códigos que tenemos todos que muchas veces hay que respetar".

"Pero si hubo algo donde nace la amistad y después nace el amor, yo creo que no son culpables de haber sentido esto, están juntos y lo más importante es que yo les deseo lo mejor. Si está bien ella, están bien mis hijos", finalizó.