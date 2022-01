Ex esposa de Iván Cabrera tras desmentido de las acusaciones: "Lo he visto muy mal, demasiado mal"

El fin de semana, Antonella Muñoz, la ex pareja de Iván Cabrera que lo acusó de abusos físicos y psicológicos, se retractó de todos sus dichos en contra del bailarín. Y tras ello, han sido múltiples las reacciones. La más reciente vino de la ex esposa del ex chico Rojo y madre de sus dos hijos, Tiffany Magrini.

La modelo venezolana de 31 años compartió 10 años de su vida con Cabrera. En octubre de

2014 contrajeron matrimonio y se separaron en marzo de 2019.

Magrini ahora comentó a LUN que "creo que ella (Antonella) se dio cuenta de lo que hizo, del daño que causó, y de que al final estaba hablando cosas que no correspondian y que no eran".

"Más allá de su vida íntima y privada, estaba diciendo cosas que son súper fuertes y que no solamente lo perjudican a él (Ivan), también a mis hijos. Son acusaciones muy fuertes".

"Creo que se dio cuenta sola. No sé más allá. Después (Antonella) me escribió por Instagram, pidiéndome disculpas por los videos, y le di las gracias, porque el daño no fue solamente para Iván", recalcó Tiffany.

¿Cómo ve Tiffany Magrini a Iván Cabrera?

Si bien demostró alivio luego de que se aclarara la situación, Tiffany Magrini también lamentó que "a Iván lo he visto muy mal, demasiado mal".

"Se refugió en los niños y se los trajo todo enero a la playa (el bailarín tiene departamento en Viña del Mar), para tratar de estar un poco más tranquilo, porque es imposible evadir (la situación). Te están acusando de cosas tan fuertes... aunque ella haya salido a desmentirlas, igual causó un daño enorme", puntualizó.

Al mismo tiempo, Magrini recalcó que nunca le creyó a la ex pareja de Iván, "cómo le voy a creer (a ella) si lo conozco a Iván más que nadie. El puede tener muchos defectos, como todos, pero no es una mala persona".

"Esto es super injusto, porque hay un montón de personas, hombres y mujeres, que me han escrito, que han pasado por lo mismo. Cualquiera puede llegar y acusar a alguien de cosas tan graves y al final les creen, y ni siquiera tienen pruebas", concluyó.