Iván Cabrera pasó más de dos semanas de incertidumbre y en una situación crítica. En sus palabras, fueron "17 días de pesadilla", como muchos detalles y situaciones que en su momento no se revelaron a la opinión pública. Pero ahora, el mismo bailarín relató lo que ocurrió tras la falsa denuncia de su ex pareja Antonella Mareco.

En conversación con Agricultura, el ex participante de Aquí Se Baila explicó la compleja situación que influenció el comportamiento de la argentina, sobre todo por su salud mental y física, tras el consumo de drogas.

De acuerdo con Iván, ella se fue a Argentina por razones laborales, pero el lugar donde llegó no le ofreció un escenario muy positivo, sobre todo por el acceso a sustancias ilícitas. Por lo mismo, Cabrera le ofreció pagarle un pasaje para que se devolviera a Chile para estar con sus cercanos, pero sobre todo porque "estaba preocupado".

Fue en ese momento en que Antonella le comenta que "lo que pasa es que hice algo terrible, hice un pacto con el diablo". Sobre lo mismo, Iván explica que Mareco siempre estuvo ligada al tema del tarot por su abuela, "que era bruja".

Según Antonella, tales capacidades le fueron heredadas "y te puse de ofrenda a ti, perdóname".

"Lo hice para que tu perdieras todo, tu trabajo, de hecho te enfermaste hace poco yo hice que te enfermaras, yo hice que perdieras trabajos", fue lo que le indicó Mareco a Iván y este precisamente recordó que recientemente se contagió con Covid, razón por la que no pudo cumplir con múltiples compromisos.

Iván Cabrera: "Yo no lo podía creer, lo que ella estaba diciendo"

El ex chico Rojo contó que supo de la denuncia antes de que se hiciera el live con Cecilia Gutiérrez, porque "me dicen,‘compadre tu expolola te funó horrible, y va a hacer un en vivo‘. Sí lo creí porque ella de un momento a otro me bloqueó de todo".

Una amiga que Cabrera y Mareco tienen en común le advirtió, "me dice negrito va a pasar tal cosa, con tal periodista, te juro que todo el día con un dolor de guata".

Si bien hubo gente que intentó detenerla, para que no diera la entrevista, ella sólo respondió con insultos.

Entonces, Iván confiesa que "yo no lo podía creer, lo que ella estaba diciendo, hablando de pruebas, de que tenía todo lo necesario para culparme me acaba de acusar de violación, me acaba de acusar que yo la metí en drogas, me acaba de acusar de que yo la forzaba a hacer cosas, es que no lo podía creer, y desde el mismo punto de vista de que no lo podía creer, sabía lo que iba a generar".

"Lo que tu haces o no haces dentro de una habitación entre cuatro paredes es un tema íntimo, que va de la mano de lo que tu acordaste con la otra persona", puntualizó.

Iván Cabrera: ¿Pensó en suicidarse?

Cabrera quedó en una posición tan desesperada que ahora confesó que pensó en suicidarse.

"Yo estaba sentado en el sillón mirando el balcón, de un quinto piso diciendo 'si me tiro tengo que saltar muy alto y de cabeza tirarme para abajo, porque son cinco pisos, no quiero quedar postrado y mas encima acusado'", indicó en la conversación con la periodista Mariela Sotomayor.

Y añadió que "después de ver esa opción que no iba a ser la mejor, me fui a la pieza, me saqué mi cinturón, te lo juro por dios, lo pasé por la cuestioncita, me lo puse [en el cuello] y yo en la cama hice así [tirando el cinturón], '¿servirá?, ¿de dónde me cuelgo, si me cuelgo del soquete se va a caer esta cuestión, ¿cómo lo hago?'".

Entonces, fue el recuerdo de sus seres queridos el que lo sacó del pensamiento.

"No sé de donde saqué fuerza, porque veía todo oscuro, me saqué la cuestión y dije 'no po' si yo hago esto voy a demostrar que realmente soy una persona que es culpable. Si hago esto le voy a dar la razón a Antonella Muñoz, que lo que dice es verdad y voy a quedar para toda una vida que fui el abusador, el maltratador y eso lo va a vivir mi hija y mi hijo y no es justo", postuló.

Iván Cabrera se autodenunció en la PDI

Tras recuperarse de ese momento, Iván habló con sus abogados y posteriormente tomó una decisión radical para aclarar todo el asunto.

"Con miedo, con preocupación, no sabiendo a quien iba a enfrentar ni nada, fui y tomé la decisión de generar una autodenuncia en la PDI", subrayó.

Y añadió: "Lo que pasa es que la víctima solo está queriendo perjudicarme mediáticamente, pero yo, como no tengo nada que ocultar me presto a disposición total ante la justicia para que se haga todo tipo de investigación y esto se aclare, para que salga a la luz pública la verdad que yo sé cuál es".