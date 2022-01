Iván Cabrera, según sus propias palabras, pasó "17 días de pesadilla", tras la falsa denuncia de su ex pareja Antonella Mareco. Y ahora el bailarín entregó detalles de lo que experimentó en esas dos semanas de angustia, antes de que la mujer desmintiera todos sus dichos: incluso tuvo ideación suicida ante la gravedad de la situación.

En conversación con la periodista Mariela Sotomayor para Agricultura, el bailarín describió los pensamientos que tuvo en esos complicados días, mientras el resto del mundo celebraba el Año Nuevo.

Cabrera expuso que "empecé a recibir una cantidad de mensajes diciendo que yo era lo peor del mundo. No sabía cómo decirle a mi mamá, cómo decirle a mi papá, pensé inmediatamente en mis hijos, me llamó mi ex mujer, que también llamó a Antonella para decirle que por favor, si no pensaba en mí que al menos pensara en los niños".

"Entro en dos días terroríficos, donde vi todo oscuro, a mis hijos los tuvimos que tomar del condominio donde viven y llevar donde mi mamá en la playa, porque pueden escuchar los amigos algo de los papás, los niños después lo llevan al relato y son súper crueles, imagínate que mi hija escuchara algo así", lamentó Cabrera.

Posteriormente, Iván contó que tuvo la intención de quitarse la vida: "yo estaba sentado en el sillón mirando el balcón, de un quinto piso diciendo 'si me tiro tengo que saltar muy alto y de cabeza tirarme para abajo, porque son cinco pisos, no quiero quedar postrado y mas encima acusado'".

Y añadió que "después de ver esa opción que no iba a ser la mejor, me fui a la pieza, me saqué mi cinturón, te lo juro por dios, lo pasé por la cuestioncita, me lo puse [en el cuello] y yo en la cama hice así [tirando el cinturón], '¿servirá?, ¿de dónde me cuelgo, si me cuelgo del soquete se va a caer esta cuestión, ¿cómo lo hago?'".

Iván Cabrera: ¿Qué lo hizo arrepentirse de pensar en el suicidio?

Entonces, fue el recuerdo de sus seres queridos el que lo sacó del pensamiento, indicó en la conversación con la periodista Mariela Sotomayor.

"Yo te juro que en ese momento me imaginé la cara de mis hijos, en especial la de mi hija, sufriendo por lo que yo iba a hacer y yo sentí super injusto a final de cuentas, generarle ese trauma a mi hija, a mis hijos, ese dolor, a mis padres, a mis hermanos y a la gente que me quería", postuló.

Y añadió que "no sé de donde saqué fuerza, porque veía todo oscuro, me saqué la cuestión y dije 'no po, si yo hago esto voy a demostrar que realmente soy una persona que es culpable'. Si hago esto le voy a dar la razón a Antonella Muñoz, que lo que dice es verdad y voy a quedar para toda una vida que fui el abusador, el maltratador y eso lo va a vivir mi hija y mi hijo y no es justo".