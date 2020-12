"No se qué va a pasar": Iván Arenas revela que le detectaron cáncer de colon

Una sorpresiva revelación fue la que hizo Iván Arenas, el legendario "Profesor Rossa", en medio de la conversación que tuvo este lunes con el programa "Ciudadano ADN": padece cáncer de colon y deberá someterse a una operación en el corto plazo.

Arenas comentaba justamente el espectáculo de fin de año que tiene planeado con su personaje junto a "Don Carter" y "Guru Guru", cuando Aldo Schiapacasse y Sandra Zeballos le consultaron por sus proyecciones para 2021.

Entonces, Iván dejó caer la bomba: "Estoy pasando por un momento más o menos complicado, desagradable, me acaban de detectar un cáncer, me van a operar el 6 de enero, es un año de incertidumbre, no se qué va a pasar".

Al mismo tiempo admitió que el diagnóstico de la enfermedad que lo aqueja fue difícil de asumir, pero está viendo las cosas en perspectiva por lo que ahora está tranquilo y confiado en los resultados positivos para su situación.

"Estoy con tranquilidad y con alegría de que hagamos cosas, mi propio problema pasa un poco inadvertido y doy con la esperanza de que todo salga bien y que así sea y salga todo bien en el año (…) Es así la vida, otros tienen problemas mayores, hay gente que no tiene ni qué comer. Estoy tranquilo y con mucho optimismo", aseguró Iván Arenas en el programa de radio ADN.