Influencer Valentina Dávila ofrecerá clases gratuitas de maquillaje en Coquimbo preparando el estreno de "Birds of Prey"

La reconocida youtuber y maquilladora chilena Valentina Dávila (@valentinadavilamua) ofrecerá dos clases maestras de maquillaje en Mall VIVO Coquimbo, marcando la previa del estreno de "Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)".

Dávila busca que los interesados aprendan los secretos para transformarse en una de las figuras más populares de DC Comics y, además, recibirán consejos de automaquillaje para su día a día.

Las clases se realizarán el lunes 3 de febrero, a las 19:30 horas, y martes 4 de febrero, a las 12:00 horas, con una capacidad de 30 personas por día.

Para formar parte de la experiencia, los interesados deben participar en el concurso que ya activó de Malls & Outlets VIVO en su Instagram:

La misma Valentina ya compartió el llamado a participar en el sorteo con el que los ganadores accederán a estas clases, pero además tendrán regalos sorpresa y obtendrán una entrada doble para la avant premier de la película protagonizada por Margot Robbie, el próximo 4 de febrero.

"Aves de Presa" se estrena el próximo 6 de febrero en los cines chilenos y ya está habilitada la preventa de entradas para las funciones del primer fin de semana.