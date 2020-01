"Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)": Parte la preventa de entradas para la esperada película con Margot Robbie

Aún faltan dos semanas para el estreno de "Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)", pero los fanáticos pueden adquirir desde ya las entradas para ver la esperada película protagonizada por Margot Robbie.

La actriz nominada al Oscar retorna en su rol popular de "Harley Quinn", aunque esta vez no estará sola porque entre otras la acompañará Mary Elizabeth Winstead como "Huntress" y Jurnee Smollett-Bell interpretando a "Black Canary".

Como equipo entonces se enfrentarán al villano "Roman Sionis", más conocido como "Máscara Negra", quien está a cargo de Ewan McGregor.

La película debutará el próximo 6 de febrero en formato 2D y IMAX, con versiones dobladas y subtituladas.

Las principales cadenas de cines chilenas ya habilitaron la posibilidad de comprar los boletos de manera anticipada en los siguientes enlaces:

- CINEMARK

- HOYTS

- CINEPLANET