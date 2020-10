"In Wonder": Netflix anuncia estreno de documental sobre Shawn Mendes

Netflix está apostando fuerte por la música para sus producciones en el último tiempo y este martes desató la locura al anunciar el próximo estreno de un documental sobre el popular cantante Shawn Mendes, para examinar no sólo su carrera sino que también momentos íntimos que ha vivido el artista.

Por medio de sus redes socailes, la plataforma reveló que la película fue bautizada como "In Wonder" y estará disponible para el público a partir del próximo 23 de noviembre.

Esto significa que la entrega audiovisual llegará apenas una semana antes del debut de "Wonder", el más reciente disco del artista que debutará el 4 de diciembre y cuyo proceso creativo también se verá reflejado en el material que será dirigido por Grant Singer.

No es extraño que Netflix se acerque a figuras de la música. Anteriormente, ha tenido esfuerzos colaborativos con artistas de la talla de Taylor Swift ("Miss Americana"), Lady Gaga ("Five Foot Two") y Beyoncé ("Homecoming: A Film by Beyoncé").

¿Vamos a tener un documental de Shawn Mendes? ¡Vamos a tener un documental de Shawn Mendes! �� 'In Wonder'. 23 de noviembre. pic.twitter.com/sRVq6r8Qbf — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 13, 2020

La apuesta musical más reciente es el trabajo que el servicio estrenará de la mano del cuarteto coreano BLACKPINK, "Light up the Sky", que fue anunciado la semana pasada y es uno de los títulos destacados de octubre.

A su propio modo, Apple no se queda abajo del gran carro de las producciones audiovisuales inspiradas por músicos, por lo que en febrero de 2021 dejará caer esa bomba que bautizó como: "Billie Eilish: The World's a Little Blurry", una exploración de la vida de Billie Eilish, quien a sus 18 años hizo historia este 2020 al convertirse en la artista más joven que gana las cuatro categorías principales de los prestigiosos Grammy.