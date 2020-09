Anuncian estreno de documental sobre Billie Eilish

El serrvicio de streaming Apple Plus proyectó el estreno del nuevo documental sobre la popular y exitosa cantante Billie Eilish, "Billie Eilish: The World’s A Little Blurry".

La película está dirigida por R.J. Cutler y debutará el próximo mes de febrero de 2021, en la plataforma de la gigante tecnológica.

La corta carrera musical de Eilish ha sido meteórica y de ahí el interés de Apple Plus por reratar todo el proceso de manera audiovisual.

El disco debut de la cantante "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" se lanzó el 2019 y se convirtió en uno de los trabajos más alabados del año, arrasando en los últimos Grammy, quedándose con los premios de Mejor Nueva Artista, Album del Año, Grabación del Año, Canción del Año y Mejor álbum de Pop Vocal.

Además, Eilish se convirtió en la intérprete del tema principal de la próxima película de James Bond, saga que acostumbra a convocar a los artistas más populares del momento para grabar el tema que encabeza el tema de la película de turno.

Ahora, los fanáticos tendrá que esperar unos días más para ver el primer trailer de "Billie Eilish: The World’s A Little Blurry".