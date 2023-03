La noche de este viernes 17 de marzo se presenta Billie Eilish en el Lollapalooza Chile 2023. Esta es la primera vez que la artista pisa un escenario chileno y promete sorprender al público nacional que la ha estado esperando por mucho tiempo.

La cantante se presenta esta viernes a las 21:30 horas en el escenario Costanera Center. Puedes ver la transmisión en vivo por YouTube o directamente a continuación:

Si bien no se ha confirmado el setlit de su show en el Lollapalooza Chile, las canciones que podría cantar -considerando sus últimas presentaciones- son:

bury a friend

I Didn't Change My Number

NDA

Therefore I Am

idontwannabeyouanymore

lovely

bitches broken hearts

you should see me in a Crown

my future

Billie Bossa Nova

GOLDWING

Oxytocin

Ilomilo

Male Fantasy

Your Power

TV

Not my responsibility

Overheated

bellyache/ocean eyes/Bored

Getting older

WHEN I WAS OLDER

Lost Cause

when the party's over

all the good girls go to hell

everything i wanted

bad guy

Happier than ever