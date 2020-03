Icónico afiche de "The Walking Dead" se hizo realidad con la cuarentena por el coronavirus

"The Walking Dead" es una serie que ya cuenta 10 años al aire, pero este viernes un usuario decidió vijar al pasado de la serie, para entregar una vez más un ejemplo de cómo la ficción supera a la realidad.

Identificado como @WalkingTrojen en la red social, explicó que "le pedí a mi antiguo compañero de la universidad, que vive en Atlanta, que tratara de reproducir esta icónica foto promocional de la temporada 1".

"Como no hay tráfico en Atlanta debido a la pandemia, él fue al puente de la calle Jackson y tomó esta captura para mí hoy (viernes 21 de marzo). Siniestro", recalcó el fanático de la serie.

Revisa el comparativo a continuación:

So I asked my old college mate, that lives in Atlanta, to try and reproduce this iconic promo photo from s1.

With there being no Atlanta traffic due to the pandemic, he went to Jackson St Bridge and took this for me today.

Creepy.



Credit: Lori Kristen.#TWD #TheWalkingDead pic.twitter.com/GNiclcedfg