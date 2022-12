Este 2022 se han presentado distintos animes, ya sea que debutan con su primera temporada, sin duda han sido varios los animes que han hecho a más de alguno reir o llorar.

Por esta razón la plataforma IMDb ha revelado cuáles son los mejores animes del 2022 basados en las puntuaciones de los usuarios de la web.

¿Cuáles son los mejores animes del 2022?

A través de un top 10 IMDb presentó la siguiente lista de los mejores animes del 2022:

10.- My Dress-Up Darling 8.1

9.- Aoashi 8.2

8.- Kotaro Lives Alone 8.2

7.- Raven of the Inner Palace 8.2

6.- Cyberpunk: Edgerunners 8.3

5.- Summer Time Rendering 8.4

Debido a la muerte de su amiga de la infancia, Shinpei vuelve a su hogar natal, pero bajo la superficie esta isla parece guardar algunos secretos.

4.- Spy x Family 8.5

Uno de los animes más populares del 2022 ha sido Spy x Family y por tanto se lleva el cuarto lugar en el top.

La División de Inteligencia de Westalis (WISE) envía a su mejor espía, "Twilight", en una misión ultrasecreta para vigilar los movimientos de Donovan Desmond, quien dirige el Partido Nacional por la Unidad de Ostania, responsable de bombardear los esfuerzos de paz entre ambos países.

3.- Blue Lock 8.5

En tercer lugar tenemos a Blue Lock, un anime que sin dudas dió que hablar este 2022 debido al mundial de Qatar 2022.

Yoichi es un joven al que acaban de eliminar junto a su equipo. De pronto recibe una carta donde lo convocan para participar en un extraño experimento sobre fútbol.

2.- Chainsaw Man 8.8

De MAPPA, Chainsaw Man está a punto de estrenar su episodio final y se convirtió en el segundo anime más popular de este 2022.

1.- Bleach: Thousand Year Blood War 9.3

Sin duda Bleach ha sido el anime mejor puntuado de este año y es que la adaptación del arco final del manga tuvo a todos los fanáticos de la serie emocionados.