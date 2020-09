Hugo Weaving revela por qué el "Agente Smith" no estará en "Matrix 4"

Hugo Weaving fue el responsable de interpretar al villano principal de la trilogía original de "Matrix", el temido "Agente Smith". Ahora, todo indica que ese personaje no estará en la cuarta entrega de la saga que actualmente se encuentra en desarrollo, esto después de que el actor se descartara de participar en su producción.

Las razones las entregó ahora el mismo Weaving en conversación con Collider indicando que "Lana estaba muy interesada en que yo fuera parte de Matrix 4. Tenía muchas ganas de hacerlo porque tengo mucho, mucho cariño a todos ellos".

"Tuve algunas reticencias iniciales sobre la idea de volver a Matrix después de haber hecho ya tres películas, pero luego leí el guion y recibí una oferta por medio de mi agente. Inmediatamente respondí que sí a eso, y luego entramos en negociación", contó el australiano.

Sin embargo, cuando se dio ese intercambio "estaba haciendo una obra de teatro, estábamos arreglando fechas y cosas para poder hacer ambas cosas. Y luego, Lana decidió que no quería cambiar sus fechas, así que no pude hacerlo. En pocas palabras, eso es lo que sucedió".

Weaving igualmente siente nostalgia por aquel trabajo en el que participó a principios de siglo. "Ahora estoy sentado aquí, en Fox Studios en Sydney, que es donde todos comenzamos a trabajar", resaltó.

"Cada vez que vengo aquí, hay un millón de cosas que me lo recuerdan. Fue una época muy feliz y emocionante que se prolongó durante un largo período de tiempo, así que éramos como una familia".

"Viajamos juntos por el mundo, muchas veces, y trabajamos en San Francisco y Los Ángeles, pero principalmente en Sydney. Las tres películas se rodaron principalmente en Fox Studios en Sydney. Tengo mucho, mucho cariño a todos ellos", admite el hombre también reconocido por ser "Elrond" en "El Señor de los Anillos".

De hecho, el intérprete tuvo otra aproximaciones laborales con las hermanas Wachowski tras Matrix que también recuerda con cariño: "Tras ‘Matrix’ salió 'V de Vendetta', que fue un placer absoluto hacer en Berlín. Y luego, a partir de aquello, hicimos 'El atlas de las nubes', nuevamente en Berlín. Y actualmente están en Berlín con la siguiente entrega de Matrix".

"Lilly no está allí, solo Lana, pero Keanu (Reeves) y Carrie-Anne Moss, y algunos del departamento de arte australiano original también han ido a Berlín con ellos. Así que hay mucha gente en ese set a la que me encantaría volver a ver. Es una lástima que no lo esté haciendo, pero así es, y está bien", reconoce al finalizar sus declaraciones.

Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss se repetirán el plato una vez más para interpretar a Neo y Trinity, respectivamente, en la cuarta entrega. En tanto que Jada Pinkett Smith, la mujer tras Niobe también decidió volver. A ellos se sumarán Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff y Toby Onwumere.