Cuando se confirmó el regreso de Hugh Jackman en Deadpool 3, sus fans se volvieron locos de alegría. El actor vuelve a la pantalla con su papel de Lobezno. Aunque el intérprete de origen australiano anunció hace tiempo que no volvería a encarnar al célebre mutante, pareciera que su decisión cambió completamente y lo más probable es que se deba a su excelente relación con Ryan Reynolds dando frutos a una tercera entrega de la cinta. Y no solo dio a conocer su retorno, si no que también reveló en qué lugar se encuentra el film dentro del UCM.

¿Qué dijo Hugh Jackman sobre Deadpool 3 en el Universo Marvel?

El actor que reencarna a Lobezno declara que Deadpool 3 se situará antes de Logan, confirmando que James Mangold aprobó la idea. La cinta tendrá lugar durante el mismo espacio temporal que las dos primeras entregas de Lobezno.

"Estaba muy de acuerdo con ello", ha dicho Jackman sobre cómo respondió Mangold. "Le dije que tendría lugar antes que nuestra película, que no iba a estropear nada y que no veríamos las garras de Lobezno surgir de su tumba ni nada de eso. Así que se sintió aliviado por ello, y de hecho le pareció una muy buena idea", declaró el actor en The Empire Film Podcast.

Además, Hugh, se muestra entusiasmado con volver representar el personaje a pesar de su supuesta renuncia. "Ninguno de nosotros quería estropear aquello, estoy muy orgulloso de la película (Logan) y de lo que hicimos, se siente perfecta y actual después de 5 años", continúa el australiano. "Recuerdo estar conduciendo el 14 de agosto cuando pensé en lo divertido que podría ser. Probablemente me divierta en Deadpool 3 más que nunca, pero el 13 de agosto pensaba que nunca volvería a aquello otra vez".

¿Cuándo se estrena Deadpool 3 en cines?

La cinta se estrena el día 6 de septiembre de 2024.