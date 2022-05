Hoy se liberó un nuevo tráiler y posters de la serie precuela de Game of Thrones. ¡Los detalles!

¡House of the Dragon reveló nuevo tráiler y posters! ¿En qué fecha se estrena?

Este jueves 5 de mayo, HBO Max reveló un nuevo tráiler y varios posters de House of the Dragon, la nueva serie precuela de Game of Thrones, que promete sorprender a todos los fanáticos de la saga original.

La ficción estará situada 200 años antes de los hechos que se vieron en las ocho temporadas de GOT, que se emitieron entre el 2011 y el 2019, y que fueron protagonizadas por Sean Bean, Nikolaj Coster-Waldau, Emilia Clarke, Lena Headey, Kit Harington y Richard Madden.

Basada en la novela Fire & Blood de George R.R. Martin, la serie seguirá a los ancestros de Daenerys mientras la Casa Targaryen comienza su caída histórica.

El elenco tiene a Paddy Considine como el rey Viserys I, Emmy D'Arcy como la princesa Rhaenrya y su aparente heredera, Matt Smith como el Príncipe Daemon, Rhys Ifans como Ser Otto Hightower, Olivia Cooke como Lady Alicent Hightower, Fabien Frankel como Ser Criston Cole, Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, Eve Best como la Princesa Rhaenys Velaryon y Sonoya Mizuno como Mysaria.

¿Cuándo se estrena House of the Dragon en HBO Max?

La nueva serie basada en el mundo de Game of Thrones titulada House of the Dragon, que contará de 10 capítulos, se estrenará el próximo 21 de agosto de 2022 mediante HBO Max.