Protagonistas de House of the Dragon revelan de la atractiva "ambigüedad" de sus personajes

Queda menos de una semana para el estreno de House of the Dragon, la esperada precuela de Game Of Thrones, con particular foco en la historia de la familia Targaryen. Es por eso que dos de sus protagonistas, Matt Smith y Fabian Frankel, encabezaron una conferencia de prensa a la que tuvo acceso RedCarpet de RedGol y en la que contaron detalles sobre cómo decidieron abordar a sus personajes.

La trama de esta serie está inmortalizada en el libro de George R.R. Martin Fuego y Sangre, con una ambientación 200 años antes de los eventos de la saga original.

Así, se relatará la guerra civil que se desata entre los parientes de la familia Targaryen en medio de los Siete Reinos, aproximadamente 80 años después de la llegada de Aegon El Conquistador a Poniente.

La serie recién partirá con el enfrentamiento entre Princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) y el Prince Daemon Targaryen (Smith).

Matt Smith y Fabian Frankel de House of the Dragon | ¿Cómo crearon a sus personajes?

En la conferencia realizada en México, Fabien Frankel, quien interpreta a Ser Criston Cole en la ficción, explicó cómo se preparo para adentrarse en el rol y lo que se propuso para aproximarse a él.

"Teníamos los libros, que fue lo primero que leí después de revisar los guiones. En mi caso, revisé la primera serie para fijarme en los personajes que eran de Dorne, como Oberyn Martell, observando cómo él ejecutó su jugada. No creo que haya hecho la mitad del buen trabajo que él hizo", postuló Frankel en referencia al chileno Pedro Pascal.

Aunque por otro lado "también vas aprendiendo en el camino. Tienes junto a ti a un tremendo elenco de actores y vas viendo cómo hacen las cosas. Y luego robas todo lo que puedes", cerró entre risas.

Por su lado, Matt Smith encarnará a uno de las piezas fundamentales de la acción: Príncipe Daemon Targaryen, artífice de la guerra civil desatada desde la familia de dragones.

Sobre cómo trabajó su personaje, el actor inglés postuló que "tenemos el libro, que es una gran fuente de inspiración, obviamente. Tuvimos los 10 guiones con bastante anticipación. Y, para mí, fue como cualquier otro proceso. Tratas de investigar y preocuparte lo más que puedas del mundo y el contexto en el que te encuentras, para luego lanzarte sin temor a los resultados".

"De un personaje como Daemon, lo que más me gusta es que presenta una verdadera ambigüedad. Nada es blanco o negro, está en una área gris en el medio. Es muy interesante navegar eso, permite un grado de creatividad", confesó.

House of the Dragon se estrena el próximo domingo 21 de agosto en HBO Max.