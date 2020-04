Hollywood: ¿Cuándo es el estreno y dónde ver online la nueva serie de Ryan Murphy?

Una nueva producción se acerca para quedarse en casa en plena cuarentena. Y es que Netflix estrenará esta semana su nueva serie original y de la mando del destacado productor y director Ryan Murphy: Hollywood.

La serie es la nueva creación del productor, quien ha creado éxitos como Glee, American Horror Story, 9-1-1, Pose y The Politician, además de participar en otras series como American Crime Story: The People v. O. J. Simpson y The Assassination of Gianni Versace.

La nueva creación de Murphy es Hollywood, una historia de época que se enfocará en los años 40 de la ciudad de las estrellas y la industria cinematográfica de ese entonces.

Darren Criss, quien ganó varios premios por su papel en El Asesinato de Gianni Versace, será uno de los protagonistas de esta serie.

Esta serie, que viene a continuar con un estilo de Murphy de presentar diferentes temas tabú, cuenta la historia de un grupo de aspirantes a actores y a cineastas buscan abrirse un espacio en la llamada Era Dorada de Hollywood, dejando expuestas las injusticias de un sistema que discrimina razas, género y sexualidad hasta el día de hoy.

Entre las estrellas, están Darren Criss (Glee, American Horror Story), Samara Weaving (The Babysitter), Laura Harrier (Spiderman, Homecoming), David Corenswet (The Politician) y Jim Parsons (The Big Bang Theory).

Día y hora: ¿Cuándo y a qué hora es el estreno de la serie "Hollywood"?

El estreno de la serie Hollywood está programado para este viernes 1 de mayo y estará disponible desde las 04:00 am de Chile.

Streaming: ¿Dónde ver el estreno de la serie "Hollywood"?

La serie "Hollywood" será estrenada para lationamérica y el mundo en la plataforma Netflix.