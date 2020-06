"¿Le tiraste vos el coso?": Hijo de Benjamín Vicuña y Pampita transmite en vivo pelea del actor con China Suárez

Benjamín Vicuña es el protagonista de un polémico registro en vivo que hizo su hijo Bautista y que se ha repartido por la prensa trasandina. El clip que fue grabado y compartido en redes sociales deja escuchar al actor discutiendo con su actual pareja, la también actriz China Suárez.

El niño de 12 años emitió el momento a través de su Instagram, en una cuenta manejada por su madre y donde tiene más de 130 mil seguidores, por el cumpleaños número 8 de su hermano Beltrán.

Pero justo cuando comenzó a grabar, se escucha a Vicuña decir: "A ver, esto es así". Ante lo que Suárez le cuestiona: "¿Qué mi amor? ¿Está toda húmeda la leña o le tiraste vos el coso?".

La imagen no se ve de forma clara, pero el intercambio se escucha y sigue adelante con el intérprete chileno dándose cuenta de que Bautista está en plena transmisión, por lo que de paso le advierte a China: "Mi amor estás en vivo para todo el mundo".

"No me está viendo nadie papá. China…", se defiende Bautista. En ese momento, Suárez le recalca a Benjamín que "es peor lo que me acabás de contestar vos“. El momento se viralizó rápidamente".

El video se corta abruptamente, pero esos cuantos segundos fueron suficientes para alimentar una controversia que se ha viralizado rápidamente en redes sociales.