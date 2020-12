Pequeña hija de Camila Recabarren sale a defenderla públicamente: "No se burlen de ella"

La pequeña hija de la ex Miss Chile, Isabella, sorprendió a todos los seguidores de su madre luego de compartir un vídeo por Instagram haciendo una reflexión sobre los comentarios negativos que ha recibido su mamá tras su cambio de look, donde la modelo decidió optar por un estilo más corto.

La menor comenzó señalando que "tengo que hablar algo muy serio de mi mamá. No se burlen de ella porque tiene el pelo así, corto. Todos son diferentes"

Isabella continuó diciendo que no importa como uno se vea, no hay necesidad de inmiscuirse en la vida ajena: "Digamos que yo soy hombre, tengo el pelo largo, ¿cierto? Soy un hombre y tengo el pelo largo. Eso no importa. Yo soy mujer, tengo el pelo corto, ¿eso qué importa? Si todos hacen lo que quieren, es su vida. Ustedes no se tienen que meter en la vida de alguien... Adiós".

En el comentario de la imagen, la ex Amor a Prueba escribió: "Ot sea, ¡ubíquense! La gordita más linda. Ella me pidió el celu para decirles algo ese día, porque me vio con cara triste, pero está todo bien... Los Amo".

Los seguidores de la participante de Volverías con tu Ex la felicitaban por tener una hija tan madura y tan consciente sobre las sensibilidades de las personas, quienes le dedicaron las siguientes palabras: "La amo", "Lo entendió todo", "Felicidades Cami por tener una hijita tan inteligente y sensible" Dani Ride escribió: "Estoy MURIENDO DE AMOR, que linda crianza" Karen Bejarano también se hizo presente en los comentarios señalando: "Ella es todo lo que está bien en esta vida"